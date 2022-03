Salon des vins et des terroirs Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Salon des vins et des terroirs Soissons, 19 mars 2022, Soissons. Salon des vins et des terroirs Soissons

2022-03-19 – 2022-03-19

Soissons Aisne 4 4 4 4ème édition du salon des vins et des terroirs organisée par le Lions Club. Cette action a pour but de financer des séjours de vacances à des enfants défavorisés de notre région.

