Salon des vins et des saveurs

Salon des vins et des saveurs, 20 août 2022, . Salon des vins et des saveurs

2022-08-20 10:00:00 – 2022-08-20 22:00:00 La 3ème édition du salon des vins et des saveurs de Saint-Céré se tiendra les 20 et 21 août. Entrée gratuite pour tous, une vente de verres pour la dégustation des vins (3€) se fera à l’entrée. delmi07@orange.fr +33 6 82 40 60 74 DR dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville