Chanteheux 54300 Chanteheux Du 06 au 8 mai 2022, venez profiter du salon des vins et des saveurs organisé par le Kiwanis club de Lunéville rue Lavoisier – Agri TP Romac à Lunéville. Avec une trentaine de producteurs de vins et de professionnels de l’alimentation artisanale (fromages, miel, confitures, charcuterie, foie gras…). Entrée : 4 € (avec un verre offert). Infos au 03 83 74 46 50. +33 3 83 74 46 50 Kiwanis club

