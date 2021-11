Vigneulles Vigneulles Meurthe-et-Moselle, Vigneulles SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR Vigneulles Vigneulles Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vigneulles

SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR Vigneulles, 4 décembre 2021, Vigneulles. SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR salle du Pressoir 3 Place de la Vieille Eglise Vigneulles

2021-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-04 21:00:00 21:00:00 salle du Pressoir 3 Place de la Vieille Eglise

Vigneulles Meurthe-et-Moselle Vigneulles Venez assister au Salon des Vins et Produits du Terroir qui se déroulera à Vigneulles à la salle du Pressoir Place de la Vieille Eglise : Beaujolais, Champagne, Toulois, vin de Moselle, Bière, Fromage, pains spéciaux, Confiture,… Petite restauration sur place. Entrée Gratuite. djp.nowo@laposte.net +33 6 47 26 31 57 Les Vignerons de Vigneulles

salle du Pressoir 3 Place de la Vieille Eglise Vigneulles

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vigneulles Autres Lieu Vigneulles Adresse salle du Pressoir 3 Place de la Vieille Eglise Ville Vigneulles lieuville salle du Pressoir 3 Place de la Vieille Eglise Vigneulles