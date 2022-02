Salon des vins et des gourmandises VinoLembron Saint-Gervazy Saint-Gervazy Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Gervazy

Salon des vins et des gourmandises VinoLembron Saint-Gervazy, 5 mars 2022, Saint-Gervazy. Salon des vins et des gourmandises VinoLembron Saint-Gervazy

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-06 19:00:00 19:00:00

Saint-Gervazy Puy-de-Dôme Saint-Gervazy 35 exposants seront présents: viticulteurs, producteurs vous présentent leurs productions BIO ou agriculture raisonnée, le tour de France des vins, les mets pour régaler les papilles. albancourt@orange.fr +33 6 27 75 71 00 Saint-Gervazy

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Gervazy Autres Lieu Saint-Gervazy Adresse Ville Saint-Gervazy lieuville Saint-Gervazy Departement Puy-de-Dôme

Salon des vins et des gourmandises VinoLembron Saint-Gervazy 2022-03-05 was last modified: by Salon des vins et des gourmandises VinoLembron Saint-Gervazy Saint-Gervazy 5 mars 2022 Puy-de-Dôme Saint-Gervazy

Saint-Gervazy Puy-de-Dôme