Haut-Rhin Hartmannswiller EUR Découvrez la 11e édition du salon des vins et de la gourmandise à Hartmannswiller. Les vignerons des différentes régions de France et artisans gourmets – brasseur se rassemblent durant un week-end. Entrée libre, tombola, verre de dégustation à 2€ Le samedi 19 novembre, retrouvez à partir de 17h30 de la petite restauration sur place (tarte flambées, assiettes gourmandes,…). Le dimanche 20 novembre, la restauration ouvre à 12h00 : menu à 25€ : choucroute – dessert – café. Repas servis uniquement sur réservation jusqu’au 12/11/2022 auprès de Philippe et Céline GULLUNG au 03.89.28.21.84. PLACES LIMITÉES. +33 3 89 28 21 84 Hartmannswiller

