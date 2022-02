SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Metz Du 1er au 3 avril, le Salon Aux Vignoble ! 2022 fait étape à Metz, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 22e édition de l’événement, 100 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux. contact-brest@gl-events.com +33 2 98 44 25 33 https://www.salons-vins-gastronomie.fr/fr Metz Expo Evénement

