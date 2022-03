Salon des vins et de la gastronomie Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Salon des vins et de la gastronomie Gymnase de Pithiviers-le-Vieil, 2 avril 2022, Pithiviers-le-vieil. Salon des vins et de la gastronomie

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Gymnase de Pithiviers-le-Vieil

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, retrouvez les vignerons et les producteurs locaux au salon des vins et de la gastronomie de pithiviers, organisé en faveur de l’association Rêves d’Enfants. Vente de tickets de tombola. Repas sur réservation.

Voir https://www.salonvinsgastronomiepithiviers.fr/

Salon des vins et de la gastronomie Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Adresse Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil lieuville Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil

Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Salon des vins et de la gastronomie Gymnase de Pithiviers-le-Vieil 2022-04-02 was last modified: by Salon des vins et de la gastronomie Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Gymnase de Pithiviers-le-Vieil 2 avril 2022 Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Pithiviers-le-vieil