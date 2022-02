Salon des vins et de la gastronomie Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin EUR L’occasion idéale pour déguster des vins de toutes les régions viticoles françaises, des vins du monde mais aussi de se régaler de gastronomie. Cette dernière haut de gamme en formule dégustation proposée par la Commanderie des Bec Fins, délégation Alsace. Lors de cette édition une vingtaine de domaines viticoles sont présents. Programme: Vendredi: 20h fleischschnacka de truite, caille en crapaudine aux cèpes, munster de Brigitte et gourmandises du pâtissier (26€) sur réservation.

Samedi: 12h-14h30 et 18h30-22h dégustation gastronomique de 6 plats (28€).

