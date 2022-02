Salon des vins des vignerons indépendants et produits du Terroir Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Beauzac Haute-Loire EUR 3 3 Salon des vins des vignerons et produits du terroir, 8ème édition, organisé par le Comité des Fêtes de Beauzac, Salle de LA DORLIERE.

Entrée 3€ – Verre sérigraphié offert.

Repas réservation office de Tourisme Beauzac ou Monistrol et sur site helloasso +33 4 71 61 50 74 https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-beauzac/evenements/aligot-geant-du-salon-des-vins-2022 Beauzac

