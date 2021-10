Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez, Hérault SALON DES VINS DE LA MÉJANELLE Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez 1ère édition du salon des vins de la Méjanelle ! Au Domaine de Verchant le samedi 23 Octobre 2021 de 10h à 20h. Au programme :

▪️Rencontre et échanges avec les vignerons qui œuvrent sur ce terroir

▪️Découverte de leurs vins d’exception

▪️Plusieurs animations prévues Le terroir de la Méjanelle est unique. Situé sur une terrasse d’argile rouge à galets avec un climat méditerranéen sous forte influence marine, la maturation des baies est optimale.

Ces caractéristiques permettent de produire un vin de haute qualité avec un étonnant alliage de fumé, d’arômes d’épices, et de fruits mûrs. Pass sanitaire obligatoire 1ère édition du salon des vins de la Méjanelle !

