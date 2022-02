SALON DES VINS , DE LA GASTRONOMIE ET DES ARTS DE LA TABLE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

SALON DES VINS , DE LA GASTRONOMIE ET DES ARTS DE LA TABLE Verdun, 5 mars 2022, Verdun.
zone du prel eveque zone du preleveque salle rene cassin

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-06 21:00:00

Verdun Meuse 4 EUR Salon regroupant + de 60 Exposants de toute la france +33 6 70 06 19 74 https://www.bcvverdun.fr/ © Basket club Verdunois

zone du prel eveque zone du preleveque salle rene cassin Verdun

