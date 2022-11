Salon des Vins de France Vincelles Vincelles Catégories d’évènement: Marne

Marne Vincelles Rendez-vous les Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022 au Champagne H.Blin à Vincelles pour le Salon des Vins de France.

9 caves représentatives des 9 régions viticoles françaises… A déguster… Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Côte de Provence, Côte du Rhône, Val de Loire, Pic St Loup & Champagne!!! Le tout agrémenté de quelques produits gastronomiques & artisanaux… +33 3 26 58 20 04 BP35 5 Rue de Verdun Vincelles

