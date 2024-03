Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon, samedi 9 mars 2024.

Salon des vins de France et des produits du terroir à Laon Laon Aisne

Un peu plus de quarante vignerons et producteurs de produits locaux et régionaux seront présents pour partager leur passion à l’occasion de cette 20e édition !

Alors RV le samedi 9 (de 10h à 19h) et le dimanche 10 (de 10h à 18h) au boulodrome ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Avenue Charles de Gaulle

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France lions-club-laon@orange.fr

