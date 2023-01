Salon des Vins de France en Mâconnais Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Charnay-lès-Mâcon

2023-03-10 – 2023-03-12

Saône-et-Loire L’objectif du Salon des Vins de France en Mâconnais est de faire découvrir les vins des producteurs de nos régions pour mieux les apprécier.

C’est un salon spécialisé, ouvert au grand public, amateur de vins et soucieux de découvrir des produits de qualité et des vins de régions que l’on a peu l’occasion de déguster habituellement.

Les visiteurs auront tout loisir de de découvrir des vins prestigieux mais aussi des appellations moins médiatiques mais au combien intéressantes.

Les 63 vignerons présents sont tous des producteurs qui commercialisent uniquement des produits issus de leur exploitation.

Un verre personnalisé à l’image du salon est offert à chaque visiteur pour lui permettre de déguster(avec modération) les vins proposés.

svf-charnay@orange.fr https://www.salondesvins-charnay.fr/

