Salon des vins clunisiens Place du 11 août 1944 Cluny, vendredi 15 novembre 2024.

Salon des vins clunisiens Place du 11 août 1944 Cluny Saône-et-Loire

En rayonnant spirituellement sur toute l’Europe médiévale, l’abbaye de Cluny diffuse non seulement ses idées mais aussi ses connaissances. La culture de la vigne, que les moines ont perfectionné au fil des siècles, fait parti de ces traditions qui ont imprégné l’ensemble du monde clunisien et qui ont forgé son identité. Le Salon des vins clunisiens, qui s’inscrit dans la démarche de classement à l’Unesco du réseau, célèbre cet héritage en rassemblant des producteurs d’horizons et de terroirs différents.

La journée sera ponctuée d’une vente aux enchères caritative qui proposera des lots de bouteilles exceptionnelles offertes par les producteurs. Le produit de la vente sera reversé au profit du patrimoine de Cluny, la restauration des pavillons en albâtre du palais Jacques d’Amboise.

Plus d’informations à venir… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15

fin : 2024-11-17

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté clunisois-unesco@cluny.fr

L’événement Salon des vins clunisiens Cluny a été mis à jour le 2024-02-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II