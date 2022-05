Salon des vins Base de loisirs de Chécy Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Loiret

Salon des vins Base de loisirs de Chécy, 4 juin 2022, Chécy. Salon des vins

Base de loisirs de Chécy, le samedi 4 juin à 10:00

Après deux années d’absence, le salon des vins est de retour à Chécy. Alsace, Champagne, Touraine, Cahors, Beaumes de Venise, Quincy, Sancerre… et bien sûr Chécy, l’association CAVE vous invite à rencontrer une quinzaine de vignerons venus des quatre coins de la France et qui vous proposeront leurs vins à la dégustation et à la vente. Cette année, le salon se tiendra le samedi 4 juin de 10 heures à 19 heures à la base de loisirs (en face du camping) et pour ceux qui souhaitent prolonger leur soirée, il sera suivi d’un repas. L’entrée est libre, une participation de 15 euros sera demandée pour le repas, réservation obligatoire au 06 31 69 60 83. **_L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et dans le respect des gestes barrières._**

Entrée libre, 15€ de participation

L’association CAVE organise son salon des vins ! Base de loisirs de Chécy Chemin du Port, Chécy 45430 Chécy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu Base de loisirs de Chécy Adresse Chemin du Port, Chécy 45430 Ville Chécy lieuville Base de loisirs de Chécy Chécy Departement Loiret

Base de loisirs de Chécy Chécy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/

Salon des vins Base de loisirs de Chécy 2022-06-04 was last modified: by Salon des vins Base de loisirs de Chécy Base de loisirs de Chécy 4 juin 2022 Base de Loisirs de Chécy Chécy Chécy

Chécy Loiret