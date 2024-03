Salon des Vins 70 ans de l’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin, samedi 23 mars 2024.

Au travers de ce salon, nous vous donnerons l’opportunité de profiter d’un tête-à-tête avec nos vignerons. Ils partageront avec vous leur histoire, la particularité de leur terroir, la typicité de leurs cépages, et surtout, les valeurs et convictions qu’ils défendent à travers leurs cuvées. Ces vignerons sont ceux avec qui nous avons composé le livre de cave de notre restaurant étoilé, et que nous avons le privilège de visiter quotidiennement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

L’événement Salon des Vins 70 ans de l’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2024-03-15 par OT IROISE BRETAGNE