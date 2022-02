Salon des vins 2022 Beauvais, 11 mars 2022, Beauvais.

Salon des vins 2022 Beauvais

2022-03-11 – 2022-03-13

Beauvais Oise

2 2 Les régions viticoles investissent la grange de la Maladrerie et y exposent leurs plus belles cuvées, dans une ambiance festive et conviviale. Organisé par le Kiwanis Club, cet événement est aussi une manifestation solidaire dont les bénéfices permettront de financer des actions en faveur d’enfants défavorisés ou souffrant de handicaps.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires selon les mesures gouvernementales en vigueur

Vendredi 11 Mars 2022 de 17h à minuit

Samedi 12 Mars 2022 de 10h À 19h,

Dimanche 13 Mars 2022 de 10h À 18h

maladrerie@beauvaisis.fr

Maladrerie Saint-Lazare

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-01-14 par