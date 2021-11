Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère, Ploudalmézeau Salon des vignerons Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Salon des vignerons Ploudalmézeau, 26 novembre 2021, Ploudalmézeau. Salon des vignerons Brasserie Adam 2 Avenue de Portsall Ploudalmézeau

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 22:30:00 Brasserie Adam 2 Avenue de Portsall

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau Les Caves ADAM organisent leur Salon des Vignerons !

Une dizaine de vignerons représentant nos belles régions viticoles seront présents, dont le domaine PELLE avec Marie et Paul-Henry, ainsi que le domaine Van Remoortere de Juliette et Antoine. Vous pourrez déguster quelques spiritueux avec la distillerie du golfe et du menhirs et pour clôturer la soirée, une coupe de champagne Drappier. Enfin, ce salon se déroulant à Ploudalmézeau, vous pourrez bien évidemment savourer une de nos 4 dernières bières de notre brasserie artisanale ; la Mutine Triple, la No Hell, la Kara…

N’hésitez pas à vous inscrire : contact@adam-sa.com Pass sanitaire obligatoire. contact@adam-sa.com +33 2 98 48 10 72 Les Caves ADAM organisent leur Salon des Vignerons !

N'hésitez pas à vous inscrire : contact@adam-sa.com Pass sanitaire obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Brasserie Adam 2 Avenue de Portsall Ville Ploudalmézeau lieuville Brasserie Adam 2 Avenue de Portsall Ploudalmézeau