Une belle balade dans le vignoble français près de chez vous !

Les salons des vins des Vignerons Indépendants ne sont pas des salons comme les autres. Vous y rencontrerez les vignerons eux-mêmes qui chacun avec ses mots vous racontera son histoire, son vin, son métier. L’occasion d’une belle promenade à travers la France viticole aux accents aussi divers que les hommes sont différents et les vins variés. Muni de l’outil indispensable, un verre de dégustation Inao offert à l’entrée, les vignerons indépendants vous accueilleront comme dans leurs chais. ———————————— MESSAGE DE L’ORGANISATEUR :

“Nous sommes optimistes pour pouvoir vous retrouver du 15 au 17 octobre 2021. Pour plus de renseignements, ou une invitation, contacter la fédération au 06.37.35.61.03 ou direction@vigneron-independant-bourgogne-jura.com” frvibj@vigneron-independant.com +33 3 80 22 15 25 http://fvibourgognejura.fr/ Une belle balade dans le vignoble français près de chez vous !

