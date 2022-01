Salon des Vignerons et des Saveurs Quai Albert Boin et Square Solange Pillard Ousson-sur-loire Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire

La commune d’Ousson-sur-Loire organise le salon des Vignerons et des Saveurs sur la zone d’appellation Coteaux du Giennois. Venez déguster les meilleurs crûs des vignerons exposants. Exposants présents : stand vins, fromages, charcuteries, pâtisseries. Balades gourmandes sur les bords de Loire. 1er salon des Vignerons organisé par la municipalité d’Ousson-sur-Loire Quai Albert Boin et Square Solange Pillard Square Solange Pillard, bord de la Loire, Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire

2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T19:00:00

