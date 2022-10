Salon des vignerons et de la gastronomie Gardanne Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne L’espace d’un week-end, voyagez dans toutes les régions françaises pour découvrir leurs grands vins. Suivez les allées à la rencontre des vignerons et des grandes maisons sélectionnées par le Lions Club de Gardanne.



Près de 70 exposants vous font traverser notre pays.



Découvrez des grands crus prestigieux et prenez le temps de gouter les meilleurs vins de notre patrimoine et les produits artisanaux que nous avons recherchés pour vous.



Et pour une halte conviviale, une table vous attend dans notre espace dégustation afin de profiter des spécialités des terroirs et de tous les produits de la gastronomie proposés par nos exposants. Evénement parrainé par la Ville de Gardanne et France Bleu Provence.

