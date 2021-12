Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Salon des Thalasso & Cures Thermales + Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salon des Thalasso & Cures Thermales + Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile Cité des Congrès, 4 février 2022, Nantes. 2022-02-04

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Deux salons auront lieu simultanément les 4 et 5 février 2022 à la Cité des Congrès de Nantes. Le Salon des Thalasso & Cures Thermales réunira une cinquantaine de cures thermales, thalassos, hôtels, spa proposant des formules variées, pour tous les budgets.Les visiteurs pourront se renseigner sur :> les traitements des pathologies et affections les plus courantes : rhumatologie, phlébologie, ORL / voies respiratoires, fibromyalgie, gynécologie, appareil digestif…> les soins autour de la forme et du bien-être.Des conférences animées par des professionnels (les différentes pathologies, bienfaits d’une cure ou d’une thalasso…) ainsi que des animations (ateliers Yoga, Shiatsu, sophrologie…) seront organisées. > Demandez votre invitation pour le salon des Thalasso & Cures Thermales sur www.salon-soins.com Le Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile :Préparer son avenir (aménagement du logement, défiscalisation, viager), trouver des solutions immédiates pour soi ou pour ses proches plus âgés (Résidences Seniors, EPHAD, services à la personne…) Des professionnels et associations spécialisés dans le logement senior, le maintien à domicile, les aides aux personnes âgées seront au rendez-vous.Des conférences (« La résidence Senior, mode d’emploi », « Colocation, cohabitation intergénérationnelle : comment envisager son habitat ? »…) seront mises en place. > Demandez votre invitation pour le Salon du Logement Seniors et des Aides à Domicile sur www.salon-logement-seniors.com Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes