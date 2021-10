Salon des Talents Cachés Treffiagat, 21 novembre 2021, Treffiagat.

Salle Croas-Malo 2 rue des écoles Treffiagat

2021-11-21 – 2021-11-21 Salle Croas-Malo 2 rue des écoles

Treffiagat Finistère Treffiagat

Expo-vente pour révéler et réunir les amateurs qui ont un savoir-faire, un don, une compétence dans divers domaines (dessin, peinture, sculpture, couture, décoration, recyclage, cartonnage, origami, confitures, produits de la ruche, jardinage…) et qui acceptent de partager leur passion en toute simplicité…

Ce salon n’est pas ouvert aux professionnels.

Pour le public, le ticket d’entrée à 1 € ouvre le droit à une tombola dont les lots seront des dons de chaque exposant. Ce sera leur seule contribution à l’événement.

Bien évidemment, pour ne pas faillir aux traditions, un espace détente avec buvette et salon de thé, dégustation de kouigns et de crêpes, sera proposé aux visiteurs.

jacky.le-pape@orange.fr +33 6 37 06 70 20 http://www.amicale-laique-lechiagat-treffiagat.fr/

Salle Croas-Malo 2 rue des écoles Treffiagat

