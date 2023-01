SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots, 28 janvier 2023, Palavas-les-Flots . SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

2023-01-28 – 2023-01-29 Palavas-les-Flots

Hérault Salon des sports mécaniques – par ASA Montpellier Méditerranée – Salle bleue – Tarifs : 7€ et gratuit – de 12 ans – Infos : www.asa-montpellier.com Salon des sports mécaniques – par ASA Montpellier Méditerranée – Salle bleue – Tarifs : 7€ et gratuit – de 12 ans – Infos : www.asa-montpellier.com https://www.asa-montpellier.com/ Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Avenue de l'Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots 2023-01-28 was last modified: by SALON DES SPORTS MÉCANIQUES – PAR ASA MONTPELLIER MÉDITERRANÉE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 28 janvier 2023 Avenue de l'Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault