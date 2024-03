Salon des séniors Hippodrome de Pau Pau, vendredi 8 mars 2024.

LE SALON DES SENIORS & DES AIDANTS 2024 S’INSTALLE À L’HIPPODROME DE PAU

Ce numéro spécial de “si seniors” va vous permettre de découvrir non seulement le programme et les exposants de notre rendez-vous annuel qui change de lieu, mais également les grandes thématiques qui y seront développées.

Désormais le volet exposants/conférences/ateliers se tiendra les vendredi et samedi, alors que le dimanche sera conçu comme une grande fête familiale, pouvant être à la fois une respiration pour les aidants et un temps de partage intergénérationnel. Ce déménagement à l’Hippodrome permettra aux visiteurs de bénéficier d’une nouvelle qualité esthétique d’accueil mais aussi d’une entrée et d’un parking gratuits.

Côté contenu, le vendredi et le samedi, le Salon continue de porter haut et fort les valeurs du bien-vieillir en abordant de façon pratique les questions liées au maintien à domicile… .

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-10

Hippodrome de Pau 462 Boulevard du Cami Salié

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

