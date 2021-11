Le malesherbois Malesherbes Le Malesherbois Salon des séniors Malesherbes Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Bien vieillir, vieillir bien… Tel est le thème du salon des séniors qui se tiendra à Malesherbes le mardi 30 novembre. Au programme : des stands et des animations sur les thèmes de l’accès aux droits, le logement, les loisirs, la santé et la sécurité. À 10h : Conférence sur l’alimentation « Bien manger pendant l’hiver » par Mélanie THIERCELIN, diététicienne et Esther LEROY, diététicienne de l’association profession sports loisirs 45 À 14h30 : Conférence « Restons mobile » par l’association de prévention routière 45. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire Salon des séniors Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T08:30:00 2021-11-30T11:30:00;2021-11-30T12:30:00 2021-11-30T16:00:00

