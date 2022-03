Salon des séniors et de leur famille Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Salon des séniors et de leur famille Pau, 25 mars 2022, Pau. Salon des séniors et de leur famille Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

2022-03-25 – 2022-03-27 Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 3 3 Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se divertir, prendre soin de soi, se maintenir en forme, partager des moments agréables, prendre le temps et donner du sens à leur nouvelle vie pour les jeunes retraités, le Salon des Seniors & de leur famille porte haut et fort les valeurs du bien-vieillir. Principal événement senior de la région, la prochaine édition du Salon des Seniors & de leur famille se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 au Parc des Expositions de Pau, et proposera aux + de 55 ans de s’informer, partager et se faire plaisir sur tous les sujets qui sont au cœur Dans la nouvelle formule du salon, le Salon des Seniors & de leur famille est organisé autour de 6 univers thématiques couvrant l’ensemble des sujets intéressant les seniors :

M’ÉVADER, ME DIVERTIR

MON BIEN-ÊTRE, PRENDRE SOIN DE MOI

MA SANTÉ

MES DROITS, MA RETRAITE, MON PATRIMOINE

MA VIE ACTIVE

+33 5 59 40 01 50

Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

