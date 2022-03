Salon des Seniors de Côte-d’Or Dijon, 7 avril 2022, Dijon.

Salon des Seniors de Côte-d’Or Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon

2022-04-07 09:30:00 – 2022-04-08 18:30:00 Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne

Dijon Côte-d’Or

EUR Les 10 villages thématiques (seniors connectés, loisirs et tourisme en Côte-d’Or, service à la personne, nouvelles technologies, logements adaptés, forme et santé, institutionnel, mobilité, associatif, assurance/prévoyance/mutuelle/épargne), rassemblent plus de 150 exposants et associations.

Venez (re)découvrir l’Appart’ connecté du Département refait à neuf pour l’occasion et vous renseigner sur les dernières nouveautés pour adapter votre logement.

Retrouvez plus d’informations sur cotedor.fr rubrique agenda/salon-des-seniors-de-cote-dor-2022

Salon des Seniors de Côte-d’Or

Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022

Parc des Expositions

3 Bd de Champagne

21000 DIJON

Entrée par la rue Général Delaborde

Gratuit

Site Internet Dijon Congrexpo

Organisé sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

+33 3 80 63 66 00 https://www.cotedor.fr/agenda/salon-des-seniors-de-cote-dor-2022

