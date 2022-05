Salon des séniors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Salon des séniors Cahors, 7 mai 2022, Cahors. Salon des séniors Espace Valentré Allées des Soupirs Cahors

2022-05-07 – 2022-05-08 Espace Valentré Allées des Soupirs

Cahors Lot EUR Il vous sera proposé, durant les deux jours :

– La visite de stands vous présentant des services pouvant vous être très utiles pour votre «nouvelle» vie (de retraités)

– Un jeu de questions qui vous récompensera de lots offerts par les exposants

– Vous pourrez assister à un défilé de mode

– Vous aurez aussi une tombola vers 17 heures le dimanche

– La P’tite Sophie, accompagnée du guitariste Eric, viendra animer votre visite, à différents moments de ces deux journées Un bar vous attendra pour vous rafraîchir ou prendre une boisson qui accompagnera votre repas, car vous trouverez de la petite restauration sur place. Le samedi à 20 h 30 une troupe théâtrale, venue de Toulouse, vous divertira durant 1 h 20 environ: il s’agit d’une pièce policière pleine d’humour et de rebondissements. L’association AROC organise un salon pour les séniors à l’espace Valentré. +33 6 83 93 42 56 Il vous sera proposé, durant les deux jours :

– La visite de stands vous présentant des services pouvant vous être très utiles pour votre «nouvelle» vie (de retraités)

– Un jeu de questions qui vous récompensera de lots offerts par les exposants

– Vous pourrez assister à un défilé de mode

– Vous aurez aussi une tombola vers 17 heures le dimanche

– La P’tite Sophie, accompagnée du guitariste Eric, viendra animer votre visite, à différents moments de ces deux journées Un bar vous attendra pour vous rafraîchir ou prendre une boisson qui accompagnera votre repas, car vous trouverez de la petite restauration sur place. Le samedi à 20 h 30 une troupe théâtrale, venue de Toulouse, vous divertira durant 1 h 20 environ: il s’agit d’une pièce policière pleine d’humour et de rebondissements. manoeldarochadeoliveir

Espace Valentré Allées des Soupirs Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Espace Valentré Allées des Soupirs Ville Cahors lieuville Espace Valentré Allées des Soupirs Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Salon des séniors Cahors 2022-05-07 was last modified: by Salon des séniors Cahors Cahors 7 mai 2022 cahors Lot

Cahors Lot