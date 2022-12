Salon des seniors au parc des expositions de la Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Salon des seniors au parc des expositions de la Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles, 22 mars 2023, Paris. Du mercredi 22 mars 2023 au samedi 25 mars 2023 :

. gratuit

Loisirs, bien-être, santé, culture, accès aux droits, patrimoine… Durant 4 jours, les seniors parisiens pourront s’informer, partager et se divertir en se rendant sur plus de 150 stands. En un seul lieu retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre seconde jeunesse. 150 exposants pour découvrir des produits et services

pour découvrir des produits et services Plus de 100 conférences pour vous informer et repartir avec des réponses concrètes

pour vous informer et repartir avec des réponses concrètes En petits groupes participez à des ateliers « fait maison » chaque jour à partir de 15h30

Sur L’ Espace Beauté et Bien-être assistez aux initiations, aux démonstrations maquillage et apprenez à prendre soin de vous

assistez aux initiations, aux démonstrations maquillage et apprenez à prendre soin de vous La Scène des Loisirs : la scène de toutes vos envies avec plus de 50 animations

: la scène de toutes vos envies avec La Salle de Sports : En route pour les JO 2024 , il n’y a pas d’âge pour bouger ! Initiez-vous à différents sports grâce aux Fédérations Sportives présentes qui sauront vous encadrer avec des professionnels. Tennis, Bowling, Tennis de table, Gym douce et pleins d’autres …

: , il n’y a pas d’âge pour bouger ! Initiez-vous à différents sports grâce aux Fédérations Sportives présentes qui sauront vous encadrer avec des professionnels. Tennis, Bowling, Tennis de table, Gym douce et pleins d’autres … La Librairie : un espace d’échange et de découverte où vous pouvez acheter et faire dédicacer vos livres.

un espace d’échange et de découverte où vous pouvez acheter et faire dédicacer vos livres. L’Atelier Cuisine : des chefs de renom vous dévoilent leurs astuces pour une cuisine saine et gourmande

des chefs de renom vous dévoilent leurs astuces pour une cuisine saine et gourmande L’Espace Numérique : apprenez en plus sur l’utilisation des ordinateurs, des téléphones, d’internet… le numérique n’aura plus de secret pour vous ! NOUVEAUTÉS 2023 : • L’ATELIER NUMÉRIQUE : Un espace 100% numérique ! Des experts sont présents pour répondre aux questions des visiteurs et les accompagner sur l’utilisation de leurs outils informatiques. • L’ESPACE ZEN ET BEAUTÉ : Une petite bulle de bien-être pour découvrir les nouvelles techniques de relaxation, mettre en place des routines beautés efficaces et adaptées, trouver des experts de la beauté. • UN CONCERT INÉDIT : Jeudi 23 mars sur la Scène des Loisirs, Christian Delagrange interprétera en avant-première des chansons de son nouvel album Inscriptions La plateforme des inscriptions visiteurs est ouverte.

Pour demander une invitation gratuite :

• en ligne sur le site de l’évènement : www.salondesseniors.fr Demandez votre invitation gratuite Paris expo – Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Halls 2.2 75015 Paris Contact : https://www.salondesseniors.com/infos-pratiques/demandez-votre-invitation/

Salon des seniors

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Paris expo – Porte de Versailles Adresse 1 place de la Porte de Versailles Halls 2.2 Ville Paris lieuville Paris expo – Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris expo – Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Salon des seniors au parc des expositions de la Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles 2023-03-22 was last modified: by Salon des seniors au parc des expositions de la Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles 22 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris