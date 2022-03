Salon des seniors 2022 au parc des expositions de la Porte de Versailles Paris expo – Porte de Versailles, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 23 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Loisirs, bien-être, santé, culture, accès aux droits, patrimoine… Durant 4 jours, les seniors parisiens pourront s’informer, partager et se divertir en se rendant sur plus de 150 stands. L’intergénérationnel sera le fil rouge de cette édition 2022, ou comment créer du lien entre les différents âges ? ! Transmettre son expérience et savoirs entre personnes d’âges différents, au bénéfice de la famille ou de la société dans son ensemble ? Le partage intergénérationnel permet de favoriser une plus grande cohésion sociale ainsi qu’une plus forte solidarité.

Deux nouveaux espaces



Sur l’espace intergénérationnel, situé au coeur du salon, les visiteurs pourront échanger avec les exposants, participer à des animations et assister à des prises de paroles sur l’importance du lien intergénérationnel au quotidien.

Le village des aidants sera un lieu privilégié pour rencontrer les exposants et les associations spécialisés dans l’univers des aidants. Les visiteurs y trouveront une écoute et des conseils.

Pendant ces 4 jours, les seniors pourront poser toutes leurs questions dans les six univers représentés :

• M’évader, me divertir

• Mon bien-être, prendre soin de moi

• Ma santé • Ma vie active

• Mes droits, ma retraite, mon patrimoine

• Mon cadre de vie.

Et profiter de plus de 100 conférences et ateliers afin de repartir avec des réponses concrètes à toutes leurs questions.

Le stand de la Ville de Paris et du CASVP



Le stand de la Ville de Paris et du CASVP sera installé sur l’emplacement C50, section « M’évader, me divertir ».

Toute la journée, les agent·e·s vous renseigneront sur toutes les aides et prestations et retrouveront les animations des clubs seniors du CASVP.

Au programme : atelier floral, gymnastique douce, expression corporelle, sophrologie, mosaïque, chant, slam, chorale, un atelier participatif culinaire, mais aussi des conférences sur les enjeux de la nutrition en Ehpad et les soins bucco-dentaires ou encore les pollen et polluants atmosphériques.

Inscriptions

La plateforme des inscriptions visiteurs est ouverte.

Pour demander une invitation gratuite :

• en ligne sur le site de l’évènement : www.salondesseniors.fr

• dans les établissements du CASVP et points de diffusion du Paris info seniors : CASVP d’arrondissement, clubs seniors, restaurants Émeraude et résidence seniors.

Demandez votre invitation gratuite

Paris expo – Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Halls 5.2-/5.3 Paris 75015

Contact : https://www.salondesseniors.com/

Salon

Date complète :

2022-03-23T10:00:00+01:00_2022-03-23T18:00:00+01:00;2022-03-24T10:00:00+01:00_2022-03-24T18:00:00+01:00;2022-03-25T10:00:00+01:00_2022-03-25T18:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T18:00:00+01:00

Salon des seniors