SALON DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS Langres, 17 juin 2022, Langres.

SALON DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS Langres

2022-06-17 – 2022-06-18

Langres Haute-Marne

Complexe Sportif Gustave Blanchard Rue Vernier et Collot Langres Vous avez un savoir-faire … faites-le savoir … au prochain Salon des Savoir-faire Industriels de Haute-Marne : le grand rendez-vous des professionnels de la sous-traitance.

Cette manifestation est mise en place par :

– la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meuse- Haute-Marne et Grand-Est (CCI),

– Cluster NOGENTECH,

– l’Université Technologique de Troyes – Nogent (UTT)

– l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Haute-Marne,

– Langres – Grand Langres et PETR

– la Région Grand-Est et Leader

CONCOURS : “Savoir-faire innovants 2022”

Vous êtes dirigeant d’une start-up, d’une TPE, d’une PME ou d’un ETI ?

Valorisez vos projets, vos produits, procédés ou services innovants avec notre concours des savoir-faire innovants !

c.feneyrol@meusehautemarne.cci.fr +33 3 25 30 32 99 http://www.savoirfaire-hautemarne.fr/

Vous avez un savoir-faire … faites-le savoir … au prochain Salon des Savoir-faire Industriels de Haute-Marne : le grand rendez-vous des professionnels de la sous-traitance.

Cette manifestation est mise en place par :

– la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meuse- Haute-Marne et Grand-Est (CCI),

– Cluster NOGENTECH,

– l’Université Technologique de Troyes – Nogent (UTT)

– l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de la Haute-Marne,

– Langres – Grand Langres et PETR

– la Région Grand-Est et Leader

CONCOURS : “Savoir-faire innovants 2022”

Vous êtes dirigeant d’une start-up, d’une TPE, d’une PME ou d’un ETI ?

Valorisez vos projets, vos produits, procédés ou services innovants avec notre concours des savoir-faire innovants !

Langres

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne