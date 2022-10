Salon des Saveurs et du terroir Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Pont-l’Abbé Salon incontournable et fédérateur de tous les gourmets et Gourmands de Pont l’Abbé, mais également à tous les habitants de la région.

4000 visiteurs attendus ! Vous retrouverez plus de 40 exposants de toute la France, où cohabitent les vins du terroir et les produits régionaux. La plupart de nos régions sont représentées, les visiteurs peuvent au travers de dégustations gratuites, découvrir les différents vignobles et les produits de nos terroirs, c’est une invitation au voyage sur les routes de France dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’occasion unique de rencontrer celles et ceux qui font vivre au quotidien la tradition d’excellence de nos produits régionaux. Grande tombola à gagner : une cave à vin garnie de 12 bouteilles et lots gourmands, tirage le dimanche à 17h sur place. contact@puissance9.com +33 6 80 63 01 69 http://armor-expo.fr/FR/pont-labbe/ Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

