SALON DES SANTONS ET DES DECORATIONS DE NOEL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault

SALON DES SANTONS ET DES DECORATIONS DE NOEL Béziers, 12 novembre 2022, Béziers. SALON DES SANTONS ET DES DECORATIONS DE NOEL

Palais des Congrés

29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hrault

2022-11-12 10:00:00 – 2022-11-13 19:00:00 Béziers

Hrault Retrouvez près d’une trentaine de santonniers et de créchistes pour préparer les fêtes de fin d’année.

Entrée libre. Retrouvez près d’une trentaine de santonniers et de créchistes pour préparer les fêtes de fin d’année.

Entrée libre. +33 4 67 76 84 00 ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hrault Autres Lieu Béziers Adresse Palais des Congrés 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hrault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hrault

Béziers Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

SALON DES SANTONS ET DES DECORATIONS DE NOEL Béziers 2022-11-12 was last modified: by SALON DES SANTONS ET DES DECORATIONS DE NOEL Béziers Béziers 12 novembre 2022 Béziers Hrault Palais des Congrés 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hrault

Béziers Hrault