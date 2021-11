Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Salon des Santonniers – vive les santons ! Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 19:00:00

Cadenet Vaucluse Cadenet Découverte des œuvres créées par des artisans santonniers de la région Paca, de Savoie et de la Loire. Entrée gratuite ! creche.traditionscadenet@gmail.com +33 7 83 90 17 56 Cadenet

