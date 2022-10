Salon des santonniers à l’église des Trinitaires Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne

Salon des santonniers à l’église des Trinitaires Arles, 19 novembre 2022, Arles. Salon des santonniers à l’église des Trinitaires

Eglise des Trinitaires Rue De la République Arles Bouches-du-Rhne Rue De la République Eglise des Trinitaires

2022-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-15 18:00:00 18:00:00

Rue De la République Eglise des Trinitaires

Arles

Bouches-du-Rhne EUR 2 4 Le Salon International des Santonniers d’Arles a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Monsieur Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées de la ville d’Arles Jean Maurice Rouquette.



Ainsi depuis plus de 60 ans, Arles est la vitrine artistique privilégiée et « officielle » du métier de santonnier et donc de cet art populaire emblématique de Provence :Les Santons.



Cette année, l’église des trinitaires accueille les Santonniers professionnels, pays invité L’Italie.







Messe des santonniers à Saint Trophime – Le dimanche qui clôture le salon à 11h Le Salon International des Santonniers a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées d’Arles J.M Rouquette. Il est un rendez-vous incontournable des fêtes de Noël. Rue De la République Eglise des Trinitaires Arles

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhne Rue De la République Eglise des Trinitaires Ville Arles lieuville Rue De la République Eglise des Trinitaires Arles Departement Bouches-du-Rhne

Arles Arles Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Salon des santonniers à l’église des Trinitaires Arles 2022-11-19 was last modified: by Salon des santonniers à l’église des Trinitaires Arles Arles 19 novembre 2022 Arles Bouches-du-Rhne Eglise des Trinitaires Rue De la République Arles Bouches-du-Rhne

Arles Bouches-du-Rhne