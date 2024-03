Salon des producteurs et des vins de France Saint-Martin-Terressus, samedi 9 novembre 2024.

Le Comité des Fêtes de St Martin Terressus organise la 16ème édition du Salon des Producteurs et des Vins de France. 30 viticulteurs venus de toute la France et 20 producteurs locaux auront le plaisir de vous faire découvrir leurs délicieuses productions dans la salle polyvalente et à l’extérieur sous chapiteau. Restauration sur place sur réservation, buvette à partir de 9h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09

fin : 2024-11-10

Salle des Fêtes

Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cfsmt.87@gmail.com

