LE BOURG, le dimanche 8 mai à 07:00

Une journée printanière dédiée au jardin pour laquelle chacun peut participer et un vide grenier pour les passionnés des grandes trouvailles Inscription obligatoire au 0673056249. La manifestation se tiendra sur le champ de foire et sur le parvis de la salle des fêtes de VERAC (33240) (si nécessaire) de 8h00 à 18h00. L’accueil des exposants débutera à 6h00. Il n’y aura pas d’électricité pour les stands. Chacun devra emmener de quoi se protéger des intempéries et les véhicules peuvent rester derrière les stands.

2€ le ml

2022-05-08T07:00:00 2022-05-08T18:00:00

