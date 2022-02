Salon des Plantes Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Yonne

Salon des Plantes Saint-Bris-le-Vineux, 23 avril 2022, Saint-Bris-le-Vineux. Salon des Plantes Promenade du Parc Parc Champêtre Saint-Bris-le-Vineux

2022-04-23 – 2022-04-23 Promenade du Parc Parc Champêtre

Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux Dans un cadre bucolique, rencontre entre amoureux des plantes, professionnels ou amateurs. Exposition et vente. saintbris.patrimoine@gmail.com Dans un cadre bucolique, rencontre entre amoureux des plantes, professionnels ou amateurs. Exposition et vente. Promenade du Parc Parc Champêtre Saint-Bris-le-Vineux

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Autres Lieu Saint-Bris-le-Vineux Adresse Promenade du Parc Parc Champêtre Ville Saint-Bris-le-Vineux lieuville Promenade du Parc Parc Champêtre Saint-Bris-le-Vineux Departement Yonne

Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bris-le-vineux/

Salon des Plantes Saint-Bris-le-Vineux 2022-04-23 was last modified: by Salon des Plantes Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux 23 avril 2022 Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Saint-Bris-le-Vineux Yonne