Salon des plantes éxotiques Bédée, 11 juin 2022, Bédée.

Producteurs et amateurs vous proposeront des plantes venues de tous les continents.

Des cactus, des agaves, mais aussi des plantes carnivores et des euphorbes. Plus près de nous, les sempervivums, et autres plantes grasses feront le bonheur des collectionneurs et des jardiniers amateurs.

L’association Armorique Cactus Succulentes qui organise cette manifestation tiendra un stand où seront vendues les plantes données par les adhérents. Il y aura aussi des pots, étiquettes, graviers et de quoi faire un bon substrat.

Tombola et nombreux lots à gagner

Petite buvette sur place.

asso-acs@laposte.net +33 6 79 95 83 11 http://www.armorique-cactus-succulentes.com/

