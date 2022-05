Salon des petits producteurs Terroir de France Champhol, 6 mai 2022, Champhol.

Salon des petits producteurs Terroir de France Champhol

2022-05-06 10:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Champhol Eure-et-Loir Champhol

3e salon des petits producteurs Terroir de France. On pourra y retrouver des vins de Bordeaux, de Loire, cote du Roussillon, côte de Duras également des vins d’Alsace et le champagne et même les rhum arrangés. Coté gastronomie les escargots côtoieront les stands de charcuterie et de fromage. Enfin pour les plus gourmands les macarons, les gâteaux bretons, les biscuits, les produits à base de miel et de vanille seront également de la partie.

A l’Espace Jean Moulin de Champhol : Salon des petits producteurs Terroir de France. Entrée gratuite. Organisé par le comité des fêtes.

+33 2 37 21 61 65

dernière mise à jour : 2022-05-04 par