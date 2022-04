Salon des “petites mains” sur Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Villers-sous-Foucarmont

Salon des “petites mains” sur Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont, 15 mai 2022, Villers-sous-Foucarmont. Salon des “petites mains” sur Villers-sous-Foucarmont à côté des Ets Maison Brun Salle des Fêtes Villers-sous-Foucarmont

2022-05-15 – 2022-05-15 à côté des Ets Maison Brun Salle des Fêtes

Villers-sous-Foucarmont Seine-Maritime Villers-sous-Foucarmont C’est la 3ème édition réalisée par les petites mains & Comité des fêtes … Venez chercher vos cadeaux pour la fête des mères ! 100% “made in maison”.

Ouvert de 10H00 à 18h00 – Salle des fêtes (à côté des Ets Maison Brun) Venez découvrir : Cartonnage / Décoration / Carterie / Couture / Broderie / Luminaire / Bijoux etc… entièrement réalisés par des autodidactes – Bref du 100% “made in maison”. / etc… Entrée libre et vente sur place sans interruption – Tombola

Parking sur place Infos : 06 67 28 31 56 – 02 35 93 95 69 C’est la 3ème édition réalisée par les petites mains & Comité des fêtes … Venez chercher vos cadeaux pour la fête des mères ! 100% “made in maison”.

Ouvert de 10H00 à 18h00 – Salle des fêtes (à côté des Ets Maison Brun) Venez découvrir :… +33 6 67 28 31 56 C’est la 3ème édition réalisée par les petites mains & Comité des fêtes … Venez chercher vos cadeaux pour la fête des mères ! 100% “made in maison”.

Ouvert de 10H00 à 18h00 – Salle des fêtes (à côté des Ets Maison Brun) Venez découvrir : Cartonnage / Décoration / Carterie / Couture / Broderie / Luminaire / Bijoux etc… entièrement réalisés par des autodidactes – Bref du 100% “made in maison”. / etc… Entrée libre et vente sur place sans interruption – Tombola

Parking sur place Infos : 06 67 28 31 56 – 02 35 93 95 69 à côté des Ets Maison Brun Salle des Fêtes Villers-sous-Foucarmont

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Villers-sous-Foucarmont Autres Lieu Villers-sous-Foucarmont Adresse à côté des Ets Maison Brun Salle des Fêtes Ville Villers-sous-Foucarmont lieuville à côté des Ets Maison Brun Salle des Fêtes Villers-sous-Foucarmont Departement Seine-Maritime

Salon des “petites mains” sur Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont 2022-05-15 was last modified: by Salon des “petites mains” sur Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont Villers-sous-Foucarmont 15 mai 2022 seine-maritime Villers-sous-Foucarmont

Villers-sous-Foucarmont Seine-Maritime