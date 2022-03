[Salon] des peintres & sculpteurs dieppois Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

2022-03-26 – 2022-04-18

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Amateur d’arts ?

Venez fêter les 75 ans du Salon des peintres & sculpteurs dieppois !

Ouvert de 14h à 18h les 26-27 mars, 2-3 avril et du 9 au 18 avril (sauf mardi 12). c.trupin76@gmail.com +33 6 60 06 63 03 Amateur d’arts ?

