Salon des Peintres du Touquet et de la Côte d’Opale

2022-06-04 – 2022-06-06

Du samedi 4 au lundi 6 juin 2022

SALON DES PEINTRES DU TOUQUET ET DE LA CÔTE D’OPALE

Organisé par l’Association pour la Promotion des Arts Plastiques de Création Origninale (A.P.A.P.C.O.)

L’Association pour la Promotion des Arts Plastiques de Création Originale dite « L’APAPCO » fait son retour au Touquet-Paris-Plage !

Fondée par Jean REVILLION en 1988, eIle avait pour ambition de mettre en lumière les peintres amateurs résidents sur la Côte d’Opale, puis ouverte à tous les artistes, tous arts confondus : Peinture, sculpture, photographie etc. …

Les salons ont lieu le week-end de l’Ascension au Palais des Congrès, rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, de sculptures et de photographies.

Exceptionnellement cette année le 34ème salon aura lieu le week-end de la Pentecôte les 4-5 et 6 juin 2022 avec un sculpteur pour invitée d’honneur Malika KHANFAR.

A retenir le rendez-vous est déjà pris pour le 35ème salon à l’Ascension 2023.

Une nouvelle équipe est en place présidée par Brigitte STIENNE

Un renouveau dans le même esprit artistique, des créations originales pour le salon du Touquet-Paris-Plage de nouvelles couleurs, un nouveau logo APAPCO

Tous les artistes de l’Association seront présents et heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs oeuvres inédites !

Ne manquez pas ce rendez-vous artistique,

Palais des congrès place de l’Hermitage Le Touquet- Paris -Plage

De 10h à 19h 4,5,6 juin 2022

Fermeture à 18h le 6 juin 2022

Entrée libre et gratuite !

asso.apapco@gmail.com +33 3 21 06 72 00 https://www.facebook.com/associationApapco62520/

