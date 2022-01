Salon des peintres – 43 ème édition Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Salon des peintres – 43 ème édition Brignais, 29 janvier 2022, Brignais.

2022-01-29 – 2022-02-13

Une trentaine d'artistes présenteront leurs œuvres, essentiellement des peintures (acrylique, huile, aquarelle, pastel et techniques mixtes) … mais également des sculptures. Invité d'honneur : Mireille Cornillon.

