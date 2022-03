Salon des orchidées Bélâbre, 19 mars 2022, Bélâbre.

Salon des orchidées Bélâbre

2022-03-19 – 2022-03-20

Bélâbre Indre Bélâbre

Salon exposition-vente. Lionel Savary, membre de l’association Centre France Orchids, et Florence Boyer-Prince, organisatrice et grande passionnée d’orchidées, vous accueilleront avec des producteurs venus de Dordogne et de Gironde. Ils présenteront au public plus de 200 espèces de phalaénopsis, dendrobiums, et autres vandas en pleine floraison, mises en valeur par des présentations originales réalisées par des professionnels. Vous découvrirez également des plantes carnivores comme les dionae, nepenthes, drosera et sarracenia. Durant ces 2 jours, des ateliers de démonstration de rempotage, de conseils professionnels, seront donnés sur la culture et les soins à apporter. Comme chaque année, des orchidées seront à gagner, par tirage au sort, durant ces 2 jours.

Salon des orchidées à Bélâbre.

+33 2 54 37 61 80

Salon exposition-vente. Lionel Savary, membre de l’association Centre France Orchids, et Florence Boyer-Prince, organisatrice et grande passionnée d’orchidées, vous accueilleront avec des producteurs venus de Dordogne et de Gironde. Ils présenteront au public plus de 200 espèces de phalaénopsis, dendrobiums, et autres vandas en pleine floraison, mises en valeur par des présentations originales réalisées par des professionnels. Vous découvrirez également des plantes carnivores comme les dionae, nepenthes, drosera et sarracenia. Durant ces 2 jours, des ateliers de démonstration de rempotage, de conseils professionnels, seront donnés sur la culture et les soins à apporter. Comme chaque année, des orchidées seront à gagner, par tirage au sort, durant ces 2 jours.

Droits réservés

Bélâbre

dernière mise à jour : 2022-03-09 par