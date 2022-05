Salon des minéraux Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Salon des minéraux Niederbronn-les-Bains, 7 mai 2022, Niederbronn-les-Bains. Salon des minéraux Niederbronn-les-Bains

2022-05-07 09:30:00 – 2022-05-08 19:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains EUR Ce week-end, 30 exposants professionnels rempliront le Moulin 9 de leurs collections de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux… Le rendez-vous est donné aux amateurs de pierres précieuses. Ce week-end, découvrez les collections de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux de 30 exposants professionnels. Le rendez-vous est donné aux amateurs de pierres précieuses. +33 6 78 15 94 73 Ce week-end, 30 exposants professionnels rempliront le Moulin 9 de leurs collections de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux… Le rendez-vous est donné aux amateurs de pierres précieuses. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Salon des minéraux Niederbronn-les-Bains 2022-05-07 was last modified: by Salon des minéraux Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 7 mai 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin