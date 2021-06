La SouterraineLa Souterraine La Souterraine La Souterraine 23300, La Souterraine Salon des minéraux, fossiles et bijoux La Souterraine La Souterraine La SouterraineLa Souterraine Catégories d’évènement: 23300

Salon des minéraux, fossiles et bijoux
2021-06-12 09:30:00 – 2021-06-12 18:30:00

La Souterraine 23300
Exposition-vente de minéraux, fossiles et bijoux. L'exposition présentera notamment des géodes avec des explications sur leurs formations.
christian.meurisse@bbox.fr +33 6 66 27 64 54

La Souterraine